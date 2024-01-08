Тель-Авив, Израиль, 8 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о выплате пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега Иордан, которым запретили въезжать на территорию Израиля. Об этом 8 января написал портал Axios со ссылкой на анонимный израильский источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Попросите денег у [главы киевского режима Владимира] Зеленского», — ответил президент ОАЭ на просьбу Нетаньяху.

По данным журналистов, эта ситуация в очередной раз показала позицию многих арабских стран, заявивших, что они не намерены платить за сохранение статус-кво на Западном берегу и в секторе Газа после окончания боевых действий.

Как отметил в беседе с порталом чиновник из ОАЭ, уверенность Израиля в том, что арабские страны будут восстанавливать палестинские территории и заплатят за обострение ближневосточного конфликта — «это принятие желаемого за действительное».

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 января минздрав сектора Газа сообщил, что количество погибших в результате ударов Израиля по палестинскому анклаву выросло до 23 084 человек. Ещё 58 926 человек получили ранения из-за действий израильских военных.

При атаке дрона армии Израиля 7 января по городу Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан, погибли шесть человек.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда ХАМАС осуществило массированную атаку с использованием трёх тысяч ракет. В ответ на это армия Израиля начала операцию «Железные мечи», а с 27 октября — наземную операцию на территории палестинского анклава.