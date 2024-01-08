Берлин, 8 января, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Немецкий футболист, чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщило 8 января DPA со ссылкой на семью.

Ralf Roletschek

Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года. Ему дали прозвище Император, и он считался одним из величайших игроков в истории спорта. Беккенбауэр начинал как полузащитник, а сделал себе имя в качестве центрального защитника. Он стал одним из девяти игроков, выигравших Кубок мира FIFA, Кубок европейских чемпионов и «Золотой мяч». В составе мюнхенской «Баварии» четыре раза побеждал в чемпионате Германии.

На клубном уровне провёл более 400 матчей за «Баварию» с 1964 по 1977 год.

В 1984 году в силу возраста он оставил игровую карьеру. Место капитана в «Баварии» занял его друг Герд Мюллер, о котором предыдущий лидер всегда отзывался с восхищением. Сам же возглавил сборную страны. В 1990 году сборная Германии под его наставничеством завоевала титул сильнейшей в мире.

В 2013 году Франц Беккенбауэр стал первым глобальным послом международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Летом 2014 года FIFA отстранила Беккенбауэра от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Это связано с отказом от сотрудничества по расследованию дела, связанного с выбором Катара в качестве места проведения чемпионата мира в 2022 году.

Беккенбауэр был трижды женат, у него пятеро детей.

Известно, что в 2016 и 2017 годах футболист переносил операции на сердце. В 2018 году ему также установили искусственный тазобедренный сустав.