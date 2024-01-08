Новокузнецк, Кемеровская область, 8 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Четыре дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с разницей в несколько минут произошли на трассе в Кузбассе. В общей сложности столкнулись восемь автомобилей, двое человек пострадали, сообщили 8 января в Госавтоинспекции Кузбасса.

Кадр из видео

«На 121-м км автомобильной дороги Кемерово — Новокузнецк с разницей в несколько минут произошли четыре последовательных дорожно-транспортных происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» не учёл сложные погодные условия, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Неравнодушные участники дорожного движения остановились, чтобы оказать необходимую помощь автомобилисту. После этого автомобили «Черри Тигго», «Тойота Калдина», «Фольксваген Туарег» и «Тойота Камри» столкнулись с двигавшимися впереди автомобилями, а также стоящими на обочине транспортными средствами.

В результате ДТП травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры «Тойоты Камри».

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщало 8 января ИА Регнум, семь человек погибли в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на Ставрополье. Инцидент произошёл возле посёлка Пятигорский. Столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка. Кроме того, четыре человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Массовое ДТП на участке платной скоростной трассы М-11 произошло в Новгородской области 8 января. В результате пострадали около 50 автомобилей, есть погибшие.