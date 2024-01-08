Екатеринбург, 8 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Движение поездов по станции Сан-Донато возобновили после инцидента на железнодорожных путях, сообщили 8 января в пресс-службе Свердловской железной дороги.

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«Движение поездов по станции Сан-Донато восстановлено. В 19:57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги)», — сказано в сообщении в Telegram-канале железной дороги.

Максимальная задержка в движении электропоездов составила чуть менее трёх часов, заявили также в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум ранее, 8 января в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, по предварительным данным, сработало взрывное устройство. Telegram-канал «112» сообщил, что его закрепили на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато.

Взрыв услышали сотрудники, охранявшие стоявшие неподалёку вагоны с металлом. Они осмотрели место происшествия, обнаружив повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на соседней бочке. На место инцидента выехали взрывотехники. Территорию оцепили.

По предварительной информации, ни люди, ни железнодорожная инфраструктура в результате инцидента не пострадали, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Обстоятельства произошедшего устанавливают, отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе Свердловской железной дороги ранее проинформировали об ограничении движения поездов на станции Сан-Донато.