Джакарта, 8 января, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Министр экономики Индонезии Айрлангга Хартарто перепутал Россию и Советский Союз, рассказывая о поездках президента страны Джоко Видодо в Москву и Киев в 2022 году, сообщило 8 января индонезийское агентство Antara.

Agung Kuncahya B/Global Look Press Айрлангга Хартарто

В тот период Индонезия была председателем «Большой двадцатки». Хартарто отметил, что решения, принимаемые властями страны на международных форумах, в том числе в рамках саммита «Большой двадцатки» на острове Бали, были важны для всего мира.

«Когда Индонезия была главой «Большой двадцатки», мы не просто сидели и молчали, мы действительно лидировали. Господин президент приезжал на Украину, господин президент приезжал в Советский Союз, в Россию, и нас там оценили», — сказал министр.

В июне 2022 года Видодо посещал Киев, где встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а днём позже — Москву, где провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным. И в тот период, и позднее представители властей Индонезии отмечали, что готовы выступить в роли посредника для урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент США Джозеф Байден в ходе одного из своих публичных выступлений назвал председателя КНР Си Цзиньпина Дэн Сяопином — главой КНР с конца 1970-х до начала 1990-х годов.

В сентябре 2023 года назначенный на должность министра обороны Великобритании Грант Шаппс перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. В одном из интервью он назвал британские авианосцы «крупнейшими, которые когда-либо были у Королевских ВВС».