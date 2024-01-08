Санкт-Петербург, 8 января, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Известный российский ученый, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет. Об этом 8 января сообщила пресс-служба института.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Пятого января 2024 года на 78-м году ушёл из жизни выдающийся российский учёный, заслуженный деятель науки РФ, полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хацкелевич Хавинсон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учёный внёс значимый вклад в развитие современного общества, принимая активное участие в реализации программ ООН по исследованиям старения, организации международных и российских научно-практических мероприятий биогеронтологии и гериатрии.

Прощание с академиком пройдёт 9 января в ритуальном зале клуба петербургской Военно-медицинской академии. Отпевание состоится в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.

Хавинсон родился 27 ноября 1946 года и в 1971 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М Кирова. В 1988 году он возглавил созданную по решению Госкомитета СССР по науке и технике научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов, являлся специалистом в области молекулярной медицины.

Под руководством Хавинсона учёные создали и исследовали новую группу лекарственных пептидных препаратов, обладающих высокой физиологической активностью, часть их них не имеет зарубежных аналогов. Учёный является автором 1050 работ, включая 31 монографию и 220 российских и зарубежных патентов.