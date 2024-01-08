Киев, 8 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В украинских сёлах участились случаи насильственной мобилизации в ночное время. Очевидцы рассказали «РИА Новости», если представителям военкомата не открывают, они просто выбивают дверь.

Сергей Корсун ИА Регнум

Жительница одного из сёл в Киевской области сообщила, что 2 января сотрудники военкомата забрали порядка 70 человек. При этом забирали в тёмное время суток, ломая двери в присутствии участкового.

«В тёмное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если не открывают <…> Проверяют, есть ли в доме мужчины призывного возраста», — рассказала женщина.

Собеседница в качестве примера привела случай, который произошёл в семье двоих сыновей парализованной женщины. Со слов жительницы украинского села, сотрудники военкомата выбили двери, забрали обоих молодых людей, оставив парализованную мать одну.

Женщина также сообщила, что идти на фронт никто не хочет, мужчины прячутся или уходят на ночь в лес. Кроме того, она добавила, что повестки на Украине вручали даже родственникам.

Как сообщало 8 января ИА Регнум, украинский военнопленный с позывным Рыбак рассказал, что на Украине повестки вручают алкозависимым и многодетным. По его словам, на улицах вылавливали и тех, кто с утра идёт в магазин похмелиться, и тех, у кого семеро детей. Пленный добавил, что командир при этом понимает, что мобилизованные подобным образом не вернутся из боя.