Москва, 8 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. С наступлением зимних холодов в российских регионах владельцы китайских автомобилей стали чаще обращаться за помощью к специалистам. Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы машин из Китая, назвали в автосервисах.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В мастерской Remtech сообщили, что в основном в китайских авто из-за холодов барахлили мультимедийные устройства, топливные насосы, печки, а также ухудшалась работа приборных панелей. С такими проблемами к ремонтникам обращались, в частности, владельцы JAC и Haval.

А в автосервисах «Автолегенд» и «Академический» сообщили, что главная проблема «китайцев» в морозы — разрядка аккумулятора и невозможность запуска двигателя. Еще у некоторых машин замерзали щётки и возникали неполадки в системе климат-контроля.

При этом сотрудник автосервиса «Академический» отметил, что с наступлением холодов увеличивается количество заявок на ремонт автомобилей всех марок, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов 12 декабря сообщил, что запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров по итогам первых девяти месяцев текущего года достиг 175 тысяч. В 2022 году был дефицит машин от китайских производителей, но за год удалось существенно нарастить поставки. И сейчас наблюдается обратная картина, когда автомобилей производят и ввозят достаточно, но уровень продаж начал стремительно снижаться.

В компании «ВТБ Лизинг» 26 декабря сообщили, что автомобильные склады дилеров и дистрибуторов в России к концу года оказались заполнены китайскими тяжёлыми грузовиками. Так, на складах находились более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов. Эти остатки планируют распродавать до начала весны. Самыми продаваемыми в России стали грузовики от китайской компании Shacman, но к концу ноября на складах остались 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов этого бренда.

Согласно отчёту консалтинговой компании LMC Automotive, Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Объём авторынка страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.

В частности, продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране впервые превысили отметку в 1 млн и составили 1 млн 030 тыс. единиц.