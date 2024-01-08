Берлин, 8 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Немецкий политик Сара Вагенкнехт 8 января провела учредительное заседание созданной ею партии. Об этом она сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Сара Вагенкнехт

«Мы основываем новую партию в Берлине», — сообщила Вагенкнехт.

Хотя организацию депутат бундестага создала ещё в октябре, статуса партии у структуры до сегодняшнего дня не было.

Лидер новой политической силы заявила, что у организации есть потенциал, чтобы существенно изменить политический спектр и политику в стране. Манифест партии представят позже, как и её руководящий состав.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Вагенкнехт объявила о выходе из состава партии «Левые» и о создании новой политической структуры BSW, выступающей за справедливость. Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт».

Вагенкнехт заявила, что Германии нужна новая экономическая политика, менять следует и внешнюю политику, чтобы интересы страны были в центре внимания. Нынешние власти Германии ведут неправильную политику, вмешиваясь в военные конфликты в разных частях мира путём поставок оружия.

В конце октября она заявила, что Германия терпит большой ущерб от антироссийских санкций. По её словам, ни одна страна так не вредит себе санкциями, как Германия. Она выступила за возвращение к импорту российского газа.

Вагенкнехт неоднократно выступала за отказ Берлина от поставок оружия Киеву. В сентябре она заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся идти на компромисс с Москвой из-за провала контрнаступления ВСУ.