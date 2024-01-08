Мурманск, 8 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Мурманской области погибли два туриста. Их тела нашли в ущелье Рамзая в Хибинском горном массиве. Об этом 8 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Александр Гальперин/РИА Новости

Инцидент произошёл в городе Кировске.

«Личности погибших установлены ― это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи начали процессуальную проверку. Они провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы.

По данным источника в оперативных службах, мужчины решили покататься на снегоходах.

Как сообщало ИА Регнум, в Индонезии 4 декабря погибли по меньшей мере 11 альпинистов, которые намеревались подняться на гору в индонезийской провинции Западная Суматра. Они погибли в результате извержения вулкана Марапи. Судьба ещё 12 неизвестна.

В апреле во французских Альпах в результате схода лавины погибли по меньшей мере четыре человека, ещё несколько пострадали. Лавина сошла на леднике Армансетт.