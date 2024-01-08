Будапешт, 8 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В 2024 году Венгрия собирается «открыть глаза» руководству Европейского союза, чтобы оно могло исправить свои ошибки. Об этом 8 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

РИА Новости / Григорий Сысоев

«В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства», — написал он.

Сийярто напомнил, что в 2024 году в 78 странах состоятся выборы, при этом в Венгрии и других странах ЕС пройдут выборы в Европейский парламент.

«Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов», — отметил министр.

По его словам, международный «либеральный мейнстрим» всегда пытался оказывать на Будапешт огромное давление, которое венгерская сторона выдерживала, что подтверждало правильность таких решений.

Сийярто также утончил, что надеется на то, что после этих выборов в ЕС и США вектор на продолжение поставок вооружений и продление военных действий изменится на мирное урегулирование конфликта.

«С учётом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что без России будущая архитектура безопасности в Европе невозможна. По его мнению, решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Брюсселем.

Власти Венгрии 15 декабря 2023 года заблокировали решение ЕС о предоставлении Украине 50 млрд евро в течение ближайших трёх лет. Премьер-министр республики Виктор Орбан 21 декабря заявил, что власти Венгрии также выступают против вхождения Украины в НАТО.

Вместе с тем по другому вопросу, о приглашении Украины в Евросоюз, Орбан не стал голосовать, выйдя из зала в ходе саммита лидеров ЕС в декабре 2023 года. Позднее он заявил, что Будапешт против присоединения Украины к ЕС, однако у венгерской стороны будет ещё много возможностей заблокировать принятие такого решения.