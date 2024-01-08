Шахты, Ростовская область, 8 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. По предварительным данным, журналист Александр Рыбин скончался от болезни сердца, его смерть носила не криминальный характер, передаёт 8 января «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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«Журналиста Александра Рыбина нашли мёртвым вчера рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе (Ростовской области. — Прим. ред.). В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сказал собеседник агентства.

Все личные и ценные вещи, в том числе банковские карты, остались при погибшем, из чего следует, что смерть носила не криминальный характер, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, тело Александра Рыбина обнаружили 6 января недалеко от города Шахты в Ростовской области. По словам родственников журналиста, в последний раз он выходил на связь 30 декабря из Мариуполя. Что именно он делал в Ростовской области, близким журналиста неизвестно.

Рыбину было 40 лет. Он родился в Калининградской области, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН. Журналист сотрудничал со многими изданиями в России и Таджикистане, был внештатным автором «Ленты. ру». Сферой его интересов была ситуация в Средней Азии и на Ближнем Востоке, также он писал и о событиях в некоторых других регионах.