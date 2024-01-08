Нижний Тагил, Свердловская область, 8 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. При инциденте со взрывным устройством на железной дороге в Нижнем Тагиле в Свердловской области удалось избежать жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Наталия Николаева ИА Регнум

«Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», ― сказал в беседе с ТАСС представитель ведомства.

При этом, что именно произошло, он не уточнил. Сотрудник прокуратуры добавил, что сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство. По данным Telegram-канала «112», его закрепили на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато.

Первыми взрыв услышали сотрудники, охранявшие вагоны с металлом неподалёку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на магните на соседней бочке. На место выехали взрывотехники, территорию оцепили.