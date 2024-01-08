Ставрополь, 8 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Появилась видеозапись с места столкновения пассажирской маршрутки и грузовика у посёлка Пятигорский в Ставропольском крае, в результате которого погибли семь человек. Кадры опубликовал 8 января телеканал РЕН ТВ.

МЧС России

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На ролике видно, что грузовик в результате ДТП опрокинулся, а маршрутка съехала в кювет. При этом на проезжей части остались фрагменты разбитых автомобилей.

На место аварии прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января семь человек погибли в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на Ставрополье. Ещё четыре человека пострадали.

В Ставропольском крае вечером 7 января два человека погибли и трое пострадали в результате аварии в Андроповском округе. На автодороге произошло столкновение трёх машин — Daewoo Nexia, ВАЗ-2114 и ГАЗ «Соболь».