Магас, 8 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Более 23 миллиардов рублей инвестиций привлечено в основной капитал в Ингушетии в 2023 году. Об этом сообщила главе республики Махмуду-Али Калиматову министр экономического развития Ингушетии Эсет Тумгоева. По ее словам, 11 миллиардов рублей из этой суммы привлечено по внебюджетным инвестициям.

Адам Сагов Вид на Магас. Ингушетия

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, в минувшем году в Ингушетии велась работа по реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов. Это птицекомплекс, в специализацию которого входит выращивание и глубокая переработка мяса индейки, а также завод, который займется выпуском детских санитарно-гигиенических средств. Его уникальность состоит в том, что это первое подобное предприятие на Кавказе. Говоря о других инвестпроектах, Тумгоева перечислила реконструкцию комбината стройматериалов и завод алюминиевых сплавов, который в скором времени будет введен в эксплуатацию.

Два крупных проекта на территории Ингушетии на данный момент находятся в завершающей стадии. Речь, в частности, идет о возведении двух комплексов — один из них тепличный, а второй производственный, специализацией которого станет выпуск газобетонных блоков.

Власти республики продолжают работу, направленнуюна увеличение числа проектов на территории Ингушетии. Так, в минувшем году в рамках функционирования службы «одного окна» по сопровождению инвестиционных проектов состоялось три заседания инвестсовета при Махмуде-Али Калиматове. Результатом стало подписание четырех инвестсоглашений на общую сумму в 1,8 млрд рублей. Их реализация даст возможность создать в регионе более двухсот новых рабочих мест.

Ингушское Минэкономразвития ведет постоянный мониторинг пяти «прорывных» проектов региона в рамках модели экономического развития. Это реализация пяти ключевых проектов, общаястоимостью которых превышает 13,5 млрд рублей, при этом на данный момент ее удалось довести до 20,8 млрд. 5,6 млрд рублей из этой суммы — деньги инвесторов. Также региональное Минэкономразвития каждый месяц отчитывается перед федеральным ведомством по всем «прорывным проектам», сведения по ним ежеквартально вносятся в ГИИС «Электронный бюджет». Исходя из поручения Минэкономразвития РФ, по данным проектам проводится работа по их корректировке и укрупнению.