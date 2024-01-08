Москва, 8 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристы Диана Дэвис (дочь российского тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин пока «ничего из себя не представляют».

Григорий Сысоев/РИА Новости Диана Дэвис и Глеб Смолкин

«Они ещё никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Выступающие с 2018 года в танцах на льду Дэвис и Смолкин перешли в этом сезоне в сборную Грузии. Об этом стало известно в июне. Мать Дэвис Тутберидзе — известный российский тренер по фигурному катанию. В июне прошлого года она опровергла сообщения о планах работать в США и переходе дочери в американскую сборную.

Дэвис и Смолкин — серебряные призёры чемпионата России. В Пекине на Олимпиаде 2022 года дуэт занял 14-е место. У Дэвис есть американское гражданство, она родилась в США.

Как сообщало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев 20 декабря распространил информацию о том, что дуэт включили в число участников чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году в Литве.