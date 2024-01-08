Москва, 8 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Начало сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024–2025 года запланировано на 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Stupnikov Alexander/Global Look Press

Согласно положению о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, первая часть сезона продлится до 15 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне первый матч стартового тура состоялся 21 июля, а последние игры перед зимней паузой прошли 10 декабря.

Проведение финала Кубка России, в котором встретятся сильнейшие клубы плей-офф пути РПЛ и плей-офф пути регионов, планируется провести 2 июня. А 23 июля стартует новый сезон Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Российская премьер-лига совместно с клубами приняла решение не переносить из-за погодных условий 18-й тур чемпионата России на 2024 год. Решили руководствоваться текущим регламентом и перед каждым матчем в случае необходимости проводить замеры температуры.

10 декабря воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

В тот же день футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью в Сочи с «Оренбургом» в матче 18-го тура РПЛ ― 1:1.

После 18 туров в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит» (36 очков), тройку лидером замыкает московское «Динамо» (32 очка).