Вашингтон, 8 января, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинские войска не смогут обучать новых бойцов из-за уязвимости тренировочных центров для ударов Вооружённых сил России. Такое мнение 7 января высказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их? Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине — это готовая мишень, по которой она способна нанести удар», — сказал эксперт.

По словам Джонсона, в настоящее время новобранцы ВСУ проходят только ускоренное обучение в течение двух-трёх недель и после этого их сразу отправляют в зону боевых действий, из-за чего их большая часть гибнет за один-два дня.

ВСУ отчаянно пытаются призвать в свои ряды как можно больше людей, однако население Украины с момента обострения конфликта сократилось в два раза, причём большая часть жителей покинула страну, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют по 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными. По его мнению, Киеву стоит назвать объём потерь украинских войск для того, чтобы способствовать мобилизации в ряды ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 4 январе 2024 года заявил депутатам Верховной рады, что без новой массовой мобилизации украинской армии будет «некем воевать». Он также призвал депутатов идти в ряды ВСУ или просить бойцов у других стран.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование украинской армии просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации, который предполагает очередную отмену отсрочек.