Нижний Тагил, Свердловская область, 8 января, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство, сообщил 8 января Telegram-канал «112».

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«Взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато», — сообщил источник.

По его данным, первыми взрыв услышали сотрудники, которые охраняли вагоны с металлом неподалёку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на магните на соседней бочке.

На место выехали взрывотехники, территорию оцепили. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало 28 декабря ИА Регнум, на подстанции железной дороги в Ярославле дежурный обнаружил самодельное взрывное устройство. На станции Филино при обходе дежурный заметил подкоп возле ограждения и следы, которые вели к трансформатору. В самом трансформаторе он обнаружил пакет с лампочкой. Прибывшие на место специалисты идентифицировали предмет как самодельное взрывное устройство. Предмет уничтожили.