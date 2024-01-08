Предгорный район, Ставропольский край, 8 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Семь человек погибли в дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса на Ставрополье, сообщил 8 января Telegram-канал «112».

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, четыре человека пострадали. Инцидент произошёл возле посёлка Пятигорский. Столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка с пассажирами.

Пострадавших госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 января на Ставрополье два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Андроповском округе. Столкнулись три машины — Daewoo Nexia, ВАЗ-2114 и ГАЗ «Соболь».

Столкновение произвёл водитель иномарки. Он и пассажирка «Лады» умерли от полученных травм. Тяжёлые травмы получили водитель и пассажиры ВАЗ-2114 десяти и 14 лет.