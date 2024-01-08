Москва, 8 января, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Посетители международной выставки-форума «Россия» 8 января смогли познакомиться с богатой историей Севастополя. Главные достижения, которыми гордится город, представил губернатор Михаил Развожаев. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он напомнил, что в состав России город вернулся десять лет назад.

«По поручению [президента России] Владимира Путина у нас реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект, аналогов которому не было ни в Севастополе, ни в России — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии под руководством Сергея Полунина, Театр оперы и балета, музейный комплекс», — рассказал Развожаев.

Также в День города Севастополя посетители смогли ближе познакомиться с природой, историей и промыслами города в рамках интерактивной программы с презентацией туристического потенциала и экскурсии по стенду. Гости поучаствовали во множестве познавательных мероприятий, в том числе в мастер-классах по вязанию морских узлов и живописи вином.

В отдельном блоке об античном периоде Херсонеса Таврического зрителей ждали выступления реконструкторов, демонстрирующих римский период античности в древнем Херсонесе I–III веков: вооружение, быт, тактика боя, «школа гладиаторов», танцевальные номера.

За круглым столом обсудили развитие виноделия и винного туризма в России. Также в программе Дня Севастополя предусмотрели образовательные лекции ― об истории города, о построении доверительных взаимоотношений родителей с подростками, беседы о жизни и работе космонавтов и развитии креативности.

В завершении дня посетителей выставки «Россия» ждёт концерт лучших коллективов Севастополя и победительницы телевизионного проекта «Первого канала» «Голос. Уже не дети» Вероники Сыромля.

Севастополь — город федерального значения, город-герой, главная военно-морская база Черноморского флота. Это незамерзающий морской, торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр.

Как сообщал ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Глава государства уже дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

19 декабря выставку-форум посетил трёхмиллионный гость. Жители Барнаула Алексей и Елена Козыревы получили специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина, а также приглашение на космодром Восточный.

Новый год на территории международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве встретили более 120 тысяч человек из всех регионов страны. Для гостей форума организовали большую развлекательную программу.

3 января выставку посетили рекордные 156 тысяч гостей. 5 января мероприятие посетил четырёхмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.