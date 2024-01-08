Эль-Хасака, Сирия, 8 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Беспилотники атаковали американскую военную базу на северо-востоке Сирии, сообщил 8 января телеканал Al Mayadeen.

B Shamlo / Global Look Press

Атаке подверглась база Румейлан в провинции Эль-Хасака.

Ранее 8 января на востоке Сирии американскую военную базу на нефтяном месторождении Аль-Омар к востоку от Дейр-эз-Зора обстреляли ракетами. Как утверждают источники телеканала, против американских военных применили 30 ракет.

Это произошло после атаки американских военных на грузовик на контрольно-пропускном пункте «Аль-Каим — Аль-Букамаль» на границе с Ираком. Телеканал отметил, что исламское сопротивление продолжает атаковать американские базы в Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Shafaq News, 5 января в Ираке в окрестностях города Эрбиля беспилотник атаковал американскую военную базу Харир.

За день до этого в Багдаде в результате удара погиб полевой командир Муштак Джавад Касима аль-Джавари (Абу Таква) — командир проиранского движения «Хезболла ан-Нуджабаа».

После этого глава иракского правительства Мухаммед Шиа ас-Судани объявил о начале вывода из Ирака оставшихся иностранных войск.