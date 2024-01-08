Берн, 8 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Швейцарский учёный, создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт скончался 1 января на 90-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети X (бывшая Twitter) французский учёный Бертран Мейер.

(сс) Tyomitch Никлаус Вирт

«Мы потеряли титана языков программирования, методологии программирования, разработки ПО и проектирования аппаратного обеспечения», — сообщил Мейер, который стал преемником Вирта на посту председателя отдела разработки программного обеспечения в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Ассоциация вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM) с глубоким сожалением также сообщила о кончине пионера языка программирования и лауреата премии Тьюринга. В ассоциации отметили, что Вирт разработал несколько компьютерных языков, таких как Euler, Algol-W, Modula и Pascal.

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 года в Винтертуре, в предместье Цюриха, в семье школьного учителя. В детстве Вирт увлекался авиамоделизмом и постройкой ракет, увлечение электроникой и системами программного управления началось с разработки устройств дистанционного управления для моделей. В 1954 году он поступил на факультет электроники Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, где получил степень бакалавра по электротехнике. В 1960 году он получил степень магистра.

Вирт известен как один из теоретиков в области разработки языков программирования, профессор компьютерных наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха, лауреат премии Тьюринга 1984 года.

В 1970 году Вирт создал язык программирования «Паскаль». Для переноса «Паскаль»-системы на различные вычислительные платформы в 1973 году с участием Вирта был разработан прототип виртуальной машины, исполняющей на любой платформе промежуточный «пи-код», в который предполагалось компилировать все программы. В 1975 году он разработал язык «Модула», в котором реализовал идеи разработки модульных программ.

Учёный 1 апреля 1999 года вышел на пенсию, достигнув предельного для государственного служащего в Швейцарии возраста 65 лет. В 2007 году ему присудили учёную степень почётного доктора Российской академии наук. Вирт также является членом национальных академий: Swiss Academy of Engineering (Швейцария), U. S. Academy of Engineering (США), Berlin-Brandenburg Academy (Германия). Он получил в 2005 году звание почётного доктора Университета ИТМО.