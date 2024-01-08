Москва, 8 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Закрытие властями Финляндии границы с Россией — часть непродуманной политики Евросоюза, вследствие которой взаимная торговля России и Европы деградировала, но экономике России это не нанесёт ущерба, заявила 8 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

«Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несёт. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше 1 миллиона долларов», — сказала Абрамченко в интервью «РИА Новости».

Так она ответила на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие страны. Какой ущерб нанесёт закрытие границы экономике самой Финляндии, следует спрашивать у властей этой страны, добавила вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Россией — «Ниирала» и «Ваалимаа». Всего осенью и в начале зимы 2023 года было закрыто восемь приграничных КПП. «Ниирала» и «Ваалимаа» 14 декабря возобновляли работу после перерыва, но в тот же день были вновь закрыты.

Власти Финляндии объясняли решение закрыть границу наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии. В новогоднем обращении к согражданам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти страны в ближайшее время представят новые решения в отношении проблем, связанных с мигрантами на границе с Россией.

Власти Финляндии столкнулись с экономическими проблемами, которые возникли из-за закрытия всех КПП на границе с Россией, и теперь не могут найти лучшее решение по этому вопросу — оставить два крупнейших погранпункта открытыми или закрыть их, отмечал в беседе с ИА Регнум профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.