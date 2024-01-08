Токио, 8 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Работу взлётно-посадочной полосы (ВПП) «С» в токийском международном аэропорту Ханэда, где 2 января столкнулись пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines (JAL) и самолёт службы безопасности на море Японии, восстановили. Об этом 8 января сообщил телеканал NHK.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

«Аэропорт открыл взлётно-посадочную полосу в понедельник (8 января. — Прим. ред.), после того, как с неё были убраны обломки самолётов и завершены необходимые восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января пассажирский лайнер авиакомпании JAL загорелся во время посадки в токийском аэропорту. Японские СМИ сообщили, что это могло произойти из-за столкновения авиалайнера с самолётом береговой охраны.

Позднее в этот же день стало известно, что всех пассажиров и членов экипажа загоревшегося при посадке лайнера удалось эвакуировать. Всего на борту самолёта находилось порядка 400 человек.

Телеканал NHK 2 января сообщил, что при столкновении с авиалайнером Japan Airlines в токийском аэропорту погибли пять членов экипажа транспортного самолёта береговой охраны. Пилота самолёта береговой охраны удалось спасти из горящего воздушного судна, после чего его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.