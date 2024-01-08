Вашингтон, 8 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing американской авиакомпании Alaska Airlines, потерявшего дверь во время полёта, за несколько дней до аварийной посадки получал сигнал о снижении давления, сообщает «Би-би-си».

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По данным вещательной корпорации, экипаж лайнера получал предупреждения о снижении давления в течение трёх предыдущих полётов.

Как рассказала председатель Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди, лампа, сигнализирующая о неисправности автоматической разгерметизации, загоралась 7 декабря, 3 января и 4 января.

Оторвавшуюся дверь нашли в Портленде. По данным совета по безопасности, местный житель — школьный учитель — нашёл её на заднем дворе своего дома.

Как сообщало ИА Регнум, в самолёте Boeing 737 MAX 9, на котором из Портленда (штат Орегон) 5 января летели в Онтэрио (штат Калифорния) 174 пассажира и шесть членов экипажа, произошла разгерметизация.

Оказалось, что в самолёте во время полёта оторвалась заглушка фюзеляжа и в корпусе образовалась дыра. Рядом с этим местом не было пассажиров. С сидевшего неподалёку ребёнка сорвало рубашку. Инцидент произошёл на высоте пять тысяч метров.

В результате никто не получил серьёзных травм, лайнер совершил экстренную посадку.

После случившегося американское Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что приостановит эксплуатацию 171 самолёта Boeing.