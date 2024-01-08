Мелитополь, 8 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Во временно контролируемом Киевом городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом 8 января сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в Telegram-канале.

Минобороны России/ТАСС

«Начиная примерно с восьми утра в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучала серия взрывов», — написал он.

Рогов отметил, что, по предварительной информации, удары наносили по военным целям и инфраструктуре, используемой ВСУ.

Он уточнил, что активно работавшая в это время система противовоздушной обороны украинской армии традиционно била не по российским ракетам, а по жилым кварталам города.

Как передавало ИА Регнум, 8 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар с применением высокоточного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

В ночь на 8 января на всей контролируемой Киевом территории Украины объявляли воздушную тревогу. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Хмельницкого, временно оккупированного ВСУ города Запорожье, Днепропетровска и Одесской области.