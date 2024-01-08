Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. На территории Сочи из-за ожидающегося сильного снегопада объявили штормовое предупреждение. Об этом 8 января сообщила пресс-служба краснодарского краевого главка Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Нина Зотина/РИА Новости

«Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории города Сочи», — говорится в сообщении.

Предупреждение действует с 12:00 до 13:00 (совпадает с мск) 8 января и до конца суток 9 января, при этом в средних и высоких горах Сочи спрогнозировали сильный снегопад.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали соблюдать осторожность на улице, обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП, при обнаружении обрыва линий электропередач звонить по телефонам экстренных служб и закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января спасатели выпустили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях. По их информации, в эти дни в названных регионах будет наблюдаться температура воздуха ниже климатической нормы на 7-15 градусов.

Позднее в этот же день в МЧС ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей предупредили о резком понижении температуры более чем на 10 градусов. По данным спасателей, вместе с похолоданием в новых регионах ожидаются снегопады и метели.