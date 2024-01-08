Амстердам, 8 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Нидерландский инженер Эрик ван Саббен в 2007 году в рамках американо-израильской операции внедрил вирус Stuxnet и парализовал ядерную программу Ирана, а двумя годами позднее погиб в ОАЭ, вероятно, заплатив жизнью за свои действия, говорится в опубликованных 8 января выводах расследования газеты Volkskrant.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, в 2007 году инженер, работавший в одной из транспортных компаний в ОАЭ, проник на ядерный объект в Нетензе и установил оборудование, заражённое вирусом Stuxnet, что привело к поломке нескольких ядерных центрифуг. Действия ван Саббена на время парализовали ядерную программу Ирана, задержав её развитие на несколько лет, и обошлись Ирану более чем в 1 млрд долларов, указали авторы.

Они подчеркнули, что операцию провели американские и израильские спецслужбы в 2004 году, правительство Нидерландов не осведомляли о действиях подданного королевства.

Ван Саббен погиб в автокатастрофе в ОАЭ в 2009 году. Свидетели происшествия и родственники инженера называли причиной смерти несчастный случай, однако осведомлённые источники заявляли, что ван Саббен «заплатил высокую цену» за свои действия на иранских ядерных объектах, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году группа «5+1» (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) подписала соглашение по ядерной программе Ирана. Тегеран согласился сократить ядерную деятельность в обмен на будущую отмену санкций. Позднее администрация занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа вышла из сделки и в мае 2018 года снова ввела рестрикции против Ирана.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за скорейшее возобновление полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе. Лидеры России и Китая предложили всем заинтересованным сторонам сделать шаги, которые позволили бы достичь положительного результата в рамках переговоров по этому соглашению.

В ноябре 2023 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призывал международное сообщество к возобновлению диалога с Ираном по ядерной программе. Взаимодействие по этой теме нужно возобновить, так как ситуация вокруг этой программы «очень неопределённа», а попытка вернуть соглашение с Ираном в рамки СВПД без новой схемы не сработает, отмечал Гросси.

Соглашение по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе устарело, поскольку «другая сторона» не приняла иранских «красных линий», заявил в декабре 2023 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.