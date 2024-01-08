Киев, 8 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил о повреждении инфраструктурных и военных объектов на контролируемой Киевом территории. Он написал об этом 8 января в Telegram-канале.

Evgen Kotenko/Global Look Press

По утверждению Залужного, взрывы прогремели на объектах критической и гражданской инфраструктуры, а также на промышленных и военных объектах.

Он не уточнил, на каких именно объектах произошли повреждения.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

Как передавало ИА Регнум, позднее 8 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар с применением высокоточного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

В ночь на 8 января на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком, временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, Днепропетровске и Одесской области.

Британский аналитик Александр Меркурис 7 января написал, что у главкома ВСУ Валерия Залужного началась истерика после массированных ударов российских военных по военным объектам ВСУ.