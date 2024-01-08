Москва, 8 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Эстрадный певец Филипп Киркоров собирается передать гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ жителям Белгорода, которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Он сообщил об этом 9 января во «ВКонтакте».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал Киркоров.

Как сообщало ИА Регнум, в московском клубе «Мутабор» 20 декабря прошла «голая» вечеринка, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева. Звёзды российского шоу-бизнеса пришли на мероприятие в откровенных нарядах, что вызвало волну негативной реакции в обществе. На вечеринку, кроме Киркорова, пришли Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие.

На фоне разразившегося скандала Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями, а интернет-провайдер заблокировал официальный сайт артиста. Руководители российских телеканалов 31 декабря приняли решение убрать из новогоднего эфира участников скандальной «голой» вечеринки.

Киркоров 7 января впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке выступил на сцене Chalet Berezka в Дубае. В ходе концерта он заявил, что сейчас в его жизнинаступила чёрная полоса, и выразил надежду на то, что скоро снова вернётся белая.