Москва, 8 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше пяти млрд рублей. Об этом ТАСС 8 января сообщили в правоохранительных органах.

«СК расследует дело в отношении трёх сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — рассказал собеседник агентства.

Их обвиняют в преступлениях, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Ушакову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения). Его взяли под стражу.

По словам собеседника, двое других обвиняемых, Манышкин и Царев, заключили сделку со следствием и дали показания. Они находятся под домашним арестом.

Известно, что правление «М» создали в ФСБ в 1999–2000 годах. Оно занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, Следственном комитете и других силовых ведомствах.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Ранее в мае 2022 года суд признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

В отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции МВД по Москве 22 декабря возбудили дело за получение взяток. Начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.