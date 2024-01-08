Подольск, Московская область, 8 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Частную котельную в подмосковном Климовске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет, а жильцам пострадавших домов сделают перерасчет за отопление и электроэнергию, сообщила 8 января пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«Была нарушена эксплуатация, технология, что привело сначала к аварии, а затем к непродуманным действиям, которые сегодня заставляют город восстанавливать всю магистраль<…> Нам с большим трудом удалось запустить второй котёл, что позволило поднять температуру и необходимый объём горячей воды», — заявил Воробьёв.

Губернатор добавил, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. Уже достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.

При этом жильцам, которые пользовались обогревателями и, соответственно, потребляли больше электроэнергии, сделают перерасчёт по оплате ЖКУ.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 января в Подольске действует режим ЧС. По словам Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. Прорыв теплотрассы произошёл 4 января. Следственный комитет 7 января возбудил уголовное дело после аварии. Из-за прорыва на теплотрассе, идущей от котельной ЗАО «КСПЗ», дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды. Авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной.

Воробьёв заявил 7 января, что теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановят. Он отметил, что важно, чтобы в дальнейшем соблюдалась дорожная карта, чтобы не было срывов, подобных нынешнему.

Жителям Подольска выплатят компенсации из-за отсутствия отопления в морозы.