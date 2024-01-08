Киев, 8 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева в ночь на 8 января произошёл прорыв системы водоснабжения, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

На опубликованных жителями фотографиях и видеозаписях видно, что улицы залиты водой, а машины ушли под воду примерно наполовину. Местные СМИ высказали предположение, что прорвало систему канализации.

В городской администрации заявили, что якобы повреждения получила сеть холодного водоснабжения, а не канализации.

«Произошла утечка именно холодной воды. Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают всё, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы», — сообщается в сообщении администрации.

На месте происшествия начала работу аварийная бригада, специалисты перекрыли воду и локализовали утечку, отметили в мэрии. Без водоснабжения остались два жилых дома.

«Специалисты «Киевавтодора» работают на месте по устранению подтопления и загрязнения дорожного полотна и дают возможность аварийной бригаде «Киевводоканала» приступить к ремонту водоснабжения», — сказано в заявлении администрации Киева.

Сотрудники бригады, устранявшие аварию, также подчеркнули, что прорыв случился именно на сетях водоснабжения, сообщило издание «Страна. ua».

«Прорвало трубу, размыло песок, землю и получился поток грязи, фекалий здесь не было», — процитировало издание одного из работников коммунального предприятия.

Также в публикации отметили, что без водоснабжения осталось значительное количество соседних домов и что прорывы в этом районе происходят регулярно.

Первый заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя аварию, выразил надежду, что жители города «когда-то поумнеют». Что именно депутат имел в виду, он не пояснил. Ранее Кучеренко призывал киевлян экономно расходовать электроэнергию в связи с вероятными проблемами с энергоснабжением.

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