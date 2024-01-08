Щелковский район, Московская область, 8 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Электричка насмерть сбила подростка в Московской области, сообщили 8 января в пресс-службе Западного межрегиональноого СУ на транспорте СК России.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Подросток 2007 года рождения получил смертельную травму 7 января на 82 километре платформы Загорянская Ярославского направления Московской железной дороги. Его сбила электричка, следовавшая из Москвы в посёлок Монино.

СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК России).

«В ходе осмотра места происшествия следователями-криминалистами предварительно установлено, что молодой человек переходил железнодорожные пути перед пребывающим поездом предположительно в наушниках», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября 19-летняя девушка попала под поезд, переходя железнодорожные пути в неположенном месте у станции Волковская в Санкт-Петербурге.

Она переходила дорогу в наушниках и не слышала приближения поезда. Машинист пытался предотвратить столкновение. Пострадавшей ампутировали ноги.