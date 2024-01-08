Донецк, 8 января, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Одессу и Николаев необходимо освободить, чтобы исправить ошибку с принадлежностью этих городов Украине. Об этом 8 января заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По её повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава республики напомнил, что входящие сегодня в состав Николаевской области территории Россия отбила в период русско-турецких войн у Крымского ханства, являвшегося вассалом Османской империи.

«Русский этот город или нет?» — задался в связи с этим риторическим вопросом Пушилин.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ранее очень чётко об этом заявлял.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это моё глубокое убеждение», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января экс разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск по итогам спецоперации. Эксперт уточнил, что ВСУ терпят полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить российских военных.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 декабря заявил, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно оккупированы неонацистским киевским режимом. По его словам, то, что эти города на картах значатся украинскими — это временное явление.

Путин 19 декабря на церемонии награждения Героев России заявил, что спецоперация достигнет всех своих целей, российские военные защитят суверенитет и безопасность страны.