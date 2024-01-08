Глава волгоградского МЧС пожелал онкологии семьям жалующихся на него
Глава волгоградского МЧС Любавин пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него
Волгоград, 8 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Глава Волгоградского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Николай Любавин пожелал онкологических заболеваний семьям подчинённых, которые пожаловались на него в прокуратуру, сообщил «Блокнот. Волгоград».
На одном из селекторных совещаний в Волгограде он заявил подчинённым, что на него написали жалобу в прокуратуру. По его словам, пожаловались, что он лоббировал банк «Открытие», что его жена работает в банке и что он получает преференции.
«Кто это писал, во-первых, я ещё раз говорю, чтобы у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья», — заявил Любавин, добавив, что не пожалеет о своих словах.
Он заявил, что авторы жалоб — инфантильные люди, которые «не понимают, что делают».
Как отметило издание, Любавин поступил на работу в волгоградское МЧС в 2020 году в звании генерал-майора. Ранее он работал в Ставропольском крае. Глава регионального ведомства — кандидат социологических наук и обладатель множества ведомственных наград.