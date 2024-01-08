Москва, 8 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Два крупных торговых центра в Санкт-Петербурге из-за проблем с отоплением и электричеством временно приостановили работу.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Уважаемые посетители, ТРК «Международный» временно закрыт», — говорится на странице одного из торговых центров во «ВКонтакте».

Причины временного закрытия торгового центра не уточняются. По информации портала 78.ru, работу ТРК «Международный» приостановили из-за аварии на инженерных сетях. Отмечается, что также в другом торговом центре — «Балкания NOVA» — наблюдались проблемы с электричеством.

Как передавало ИА Регнум, 5 января мэр Подольска Григорий Артамонов сообщил, что из-за прорыва на теплотрассе в городе наблюдались перебои с теплоснабжением. Позднее прокуратура Московской области организовала проверку по этому факту.

В Подольске 6 января ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления. По словам Артамонова, из-за сильных холодов отопительная система замёрзла и при её запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Позднее в этот же день он рассказал, что специалисты работу котельной в Подольске стабилизировали. Мэр призвал горожан при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций, пообещав, что в случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.