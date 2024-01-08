Киев, 8 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Запад и союзники Киева не требуют от Украины заморозки конфликта с Россией. Об этом в интервью изданию El Pais заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Kirill Chubotin/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны ни в формате встреч с делегациями, ни на закрытых переговорах в сокращённом формате», ― добавил глава МИД.

По его словам, президент России Владимир Путин не хочет «ни замороженного конфликта», ни мирного решения любыми средствами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Украиной, чтобы урегулировать конфликт. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинские власти сами решили прервать переговоры с Россией в 2022 году.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва готова к мирному разрешению ситуации на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Он напомнил, что начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

В середине ноября Зеленский заявил, что конфликт с Россией Украина не может позволить себе заморозить, его нужно завершать на украинских условиях.

Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт считает, что конфликт на Украине, вероятно, закончится заморозкой боевых действий, а через несколько лет последует политическое урегулирование. Такой сценарий он назвал наиболее вероятным.