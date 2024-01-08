Москва, 8 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Считается, что в гробнице основателя Монгольской империи Чингисхана хранятся его богатства. Археологи долгие годы пытаются понять, где искать захоронение. Об этом говорится в материале «РИА Новости».

Владимир Астапкович/РИА Новости

Монгольская империя простиралась от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Одной из множеств загадок, оставленных ханом после смерти, стало место его упокоения. Чингисхан умер в августе 1227-го. За год до этого он возглавил поход на Си Ся в Китае. Считается, что смерть настигла великого хана в момент, когда столица уже капитулировала. Так, по одной из версий, хан погиб от отравленной стрелы. По другой версии, Чингисхана подвела полученная на охоте старая рана. Были и другие версии.

Согласно завещанию хана, о месте его захоронения никто не должен был знать. Известно, что тело Чингисхана положили в гроб из столетнего дерева, обитый изнутри золотом. После этого кортеж отправился в Монголию. Согласно историческим записям, всех, кто встречался на пути похоронной процессии, убивали. Более того, после погребения по кургану прогнали тысячи лошадей, чтобы сровнять его с землей.

В материале говорится, что кочевники хоронили своих правителей на глубине почти 20 метров. Если Чингисхана погребли по древнему обычаю племен хунну, значит, вместе с ним должны покоиться сокровища, привезённые со всех уголков империи. Но обнаружить их крайне сложно.

Согласно версии путешественника Марко Поло, правителя похоронили у «великой горы» к северу от столицы — Каракорума. По этой версии, гробница находится в Забайкалье. Современные востоковеды считают, что могила может находиться на северо-востоке Китая. Раскопок ни там, ни там не проводилось.

В конце XX века в Монголию приехали иностранные археологи, которые хотели разгадать одну из тайн мировой истории. В 1990-м местная Академия наук запустила проект с участием европейских специалистов. Учёные исследовали территорию междуречья Онона, Керулена и Толы. Там обнаружили многочисленные захоронения бронзового века, но не могилу Чингисхана.

Позднее, в 2001-м, японские учёные обнаружили фундамент постройки, которая могла быть мавзолеем Чингисхана. Там нашли жертвенник, китайские курильницы, ямы с обгорелыми костями животных. Это говорило о том, что где-то поблизости должна быть гробница, но найти её не получилось. Раскопки также вели американские специалисты. В урочище Оголчин-херэм (360 км на юго-восток от Улан-Батора) они наткнулись на несколько десятков погребений знати и братскую могилу сотни воинов. Однако после этого власти Монголии неожиданно приостановили всякие научные изыскания.

Как сообщало 24 сентября ИА Регнум, учёные со всего мира ищут способ вскрыть гробницу императора Китая Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Мавзолей правителя обнаружили почти полвека назад, но, несмотря на полное исследование находки, гробница осталась нетронутой. Дело в том, что, согласно древним источникам, строители наполнили проложенные в центре комплекса реки ртутью. Современные учёные продолжают искать способ, как обойти древние ловушки.