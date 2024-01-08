Луганск, 8 января, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Нештатный сход авиабомбы произошёл в Рубежном в Луганской Народной Республике, обошлось без жертв, сообщил 8 января глава ЛНР Леонид Пасечник.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Пасечник сообщил, что при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250». Жителям предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей.

На место выехала следственно-оперативная группа МВД, а также сотрудники МЧС и военной комендатуры.

Специалистам предстоит принять решение об обезвреживании боеприпаса.