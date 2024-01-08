Симферополь, 8 января, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Украина прекратит существеннее, её распад неизбежен. Об этом 8 января заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Распад Украины неизбежен, и убеждён, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России», ― сказал в беседе с «РИА Новости» председатель регионального заксобрания.

Он отметил, что речь идёт о гораздо больших территориальных приобретениях, чем так называемая «подконтрольная часть территории».

Константинов добавил, что варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения и превосходящей государственной мощи.

Он предположил, что конфликт переведут из горячей в холодную фазу. И тогда Запад предложит России некий приемлемый компромисс по распределению территории бывшей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Express написало, что политики в США понимают, что Украину придётся разделить ради завершения конфликта. В Вашингтоне могут пойти на такой шаг наперекор желанию главы киевского режима Владимира Зеленского попытаться захватить освобождённые территории, предположили репортёры.

Британский журналист Оуэн Мэттьюс заявил, что Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией. По его мнению, судьбу противостояния решат не в Киеве, а в Вашингтоне, поддержка которого позволяет ВСУ продолжать военные действия.

Журналист назвал единственным выполнимым решением принятие реального положения дел, состоящего в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева. Он добавил, что в значительной степени раздел Украины уже произошёл, хотя это и не хотят открыто признавать в США и ЕС.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение о том, что в ближайшее время произойдёт территориальный развал Украины. По его словам, фактически это уже произошло. Он добавил, что будущее Украины без России печально. По мнению парламентария, Украину превратят не в часть европейского сообщества, о чём они мечтали, а в некую чёрную дыру, в которой будет процветать торговля наркотиками, бандитизм и другие преступные, аморальные вещи.