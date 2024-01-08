Барнаул, 8 января, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько трасс. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По данным ФКУ Упрдор «Алтай» и КГКУ «Алтайавтодор», ранним утром 8 января для всех видов транспорта закрыли дорогу «К-03» на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

«Ограничения действуют <…> на участке автодороги федерального значения «А-322» от села Поспелиха до границы с Республикой Казахстан», ― говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, пока автомобили не могут проехать по трассе «К-21» Рубцовск — Угловское — Михайловское на участке от 7-го до 47-го км.

По данным синоптиков, 8 и 9 января в регионе ожидается усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с. Также вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спасатели распространили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях. В этих регионах температурные показатели ниже климатической нормы на 7–15 градусов.

Так, до –22 °C ожидается в Воронежской области, в Курской — до -21. В Орловской области столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

Спасатели призвали соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.

7 января в Норильске, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение в связи с очень сильным ветром.