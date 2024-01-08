Киев, 8 января, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Жители столицы Украины, возможно, когда-то поумнеют. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя прорыв канализации в Киеве.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы», ― написал Кучеренко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) под фотографией с затопленной улицей.

Что именно имел в виду парламентарий, он не пояснил.

Позднее Кучеренко призвал украинцев «рационально» использовать электричество из-за морозов. Он предупредил, что у жителей страны могут возникнуть проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева на Украине произошёл значительный прорыв канализации. Местные жители рассказали, что нечистоты заполнили большое пространство, дошли до бульвара Жюль Верна. По их словам, автомобили буквально утопали в нечистотах. Морозы осложняют уборку, которую ведут коммунальщики.

Киевская горадминистрация при этом заявила, что произошёл прорыв водопровода.

Ранее депутат горсовета Андрей Витренко заявил, что теплосети Киева находятся в аварийном состоянии, сроки эксплуатации труб превышены, а их замену не предусматривают.