Астана, 8 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из фигурантов уголовного дела о деятельности недобросовестных застройщиков в Астане. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сейчас расследуют семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по десяти жилым комплексам. Семь фигурантов, в том числе три руководителя стройкомпаний, уже заключены под стражу.

Задержанного в Москве правоохранители подозревают в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 млрд тенге (свыше $11 млн).

В прокуратуре заявили, что Генпрокуратура России согласилась выдать подозреваемого по запросу Казахстана на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

«Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Запрос о выдаче подозреваемого Россией был удовлетворён», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который является основным фигурантом дела о многомиллионном хищении. В уголовном деле речь идёт о хищении бюджетных средств в размере более чем 240 млн рублей, выделенных на создание программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

В марте прошлого года следователи в Башкирии предъявили обвинение трём фигурантам уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве жилья. Перед законом придётся ответить фактическому руководителю группы компаний «Госстрой», являющемуся собственником ООО «Госстрой-менеджмент», а также генеральному директору ООО «Башнафтатранс» и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс».

По версии следствия, все трое вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств под видом реализации жилых и нежилых помещений от застройщика. Общая сумма договоров превысила 2,3 млрд рублей, дольщики своих квартир не получили.