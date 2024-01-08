Вилюйский район, Якутия, 8 января, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В Якутии 7 января в ДТП при лобовом столкновении Toyota Wish с Toyota Hiace на федеральной трассе «Вилюй» пострадали семь человек, один погиб на месте. О пострадавших в аварии сообщили в минздраве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в Горную центральную районную больницу.

В числе получивших травмы различной степени — один ребёнок, его состояние удовлетворительное. Трое человек доставлены в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Ещё одного пассажира направили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, на Ставрополье в Андроповском округе в тройном ДТП 7 января погибли два человека, трое получили серьёзные травмы.

Водитель автомобиля «Дэу Нэксия» не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение, переехал его, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, в котором ехала семья, и задел ГАЗ «Соболь».

От полученных травм скончались водитель «Дэу» и пассажирка ВАЗа.

Водитель и мальчики 10 и 12 лет из ВАЗ-2114 с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска.