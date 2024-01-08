Стокгольм, 8 января, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский высказал претензии и обвинения в том, что Россия ведёт якобы «гибридную войну» против большей части европейских стран. Он призвал «преподать урок» Москве и подчеркнул, что для этого необходима солидарность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе конференции «Общество и оборона» в Брюсселе Зеленский заявил об уязвимости Евросоюза перед Россией, посоветовал изучить опыт спецоперации, чтобы «преподать урок» Москве.

«Российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, необходима солидарность», — сказал глава киевского режима.

Он подчеркнул, что Украина была и остаётся «одним из значительных европейских доноров безопасности».

По мнению Зеленского, Киеву со Швецией необходимо создавать и развивать оружейную промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, армия Зеленского израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца и к середине февраля их уже практически не останется. Об этом сказал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг.

ВСУ некем заменить погибших и раненых военных, и ВС РФ пользуются этой ситуацией, прорывая фронт сразу на нескольких участках, заявил 6 января бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией, и единственным решением для него остаётся фактический раздел Украины. Об этом 6 января заявил британский журналист Оуэн Мэттьюс.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Белый дом определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины.