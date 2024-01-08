Токио, 8 января, 2024, 07:01 — ИА Регнум. В Японии при землетрясениях в районе полуострова Ното в префектуре Исикава с 1 января погиб 161 человек, сообщило 8 января агентство Киодо.

Mario Fornasari Землетрясение

В городах Вадзима и Сузу погибли по 70 человек, 11 граждан умерли в городе Анамидзу, пять человек не удалось спасти в городе Нанао. Всего в префектуре пострадали 565 жителей.

Также на связь не выходят 103 человека.

Как сообщало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Спустя четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны тут же объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. В префектуре Исикава приостановили работу скоростных поездов.

Через четыре дня после серии мощных землетрясений в Японии спасатели нашли живым жителя в разрушенном доме в городе Судзу (префектура Исикава).