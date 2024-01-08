Наступивший 684-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости исправить ошибки советского руководства с принадлежностью Одессы и Николаева Украине. В интервью «РИА Новости» 8 января он подчеркнул, что эти русские города должны быть освобождены в ходе СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Говоря о принадлежности обозначенных территорий, Пушилин назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Он напомнил, что Одесса появилась в 1794 году по повелению императрицы Екатерины, а земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи.

Тем временем экипажи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на краснолиманском направлении. Легкобронированная техника вместе с живой силой противника попали под залп 220-миллиметровых термобарических реактивных снарядов в районе Торского выступа.

Замаскированный командно-наблюдательный пункт противника уничтожен при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» на купянском направлении. Для удобства и мобильности разведчики Западной группировки войск разместили ПТРК на автомобиле.

На южнодонецком направлении за сутки российские бойцы сорвали шесть попыток ротации двух разведывательных и одной инженерной группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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