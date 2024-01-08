Москва, 8 января, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Военнослужащим войск связи, артиллерийских и мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск вручили боевые государственные и ведомственные награды на передовой спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Георгий Долгопский Георгиевский крест IV степени

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили медали «За храбрость» II степени, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Двоих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени.

Награды защитникам вручил заместитель командира мотострелкового соединения по военно-политической работе 1-й гвардейской танковой армии с позывным Заря.

«Награждаем воинов нашего соединения за успешные действия — были выбиты несколько подразделений противника», — пояснил Заря.

Офицер поблагодарил военнослужащих за успешные действия на купянском направлении, за личный вклад в общее дело и высокий профессионализм.

Командир взвода связи с позывным Черкес добавил, что парни находились на переднем крае, под миномётным обстрелом ВСУ восстанавливали связь для командования и управления подразделениями.

Боец с позывным Чиа свою награду получил за то, что помог обеспечить в ночное время связь наблюдательному пункту.

«Почти полтора км пробирались через траншеи в местах, открытых для вражеских снайперов. В течение полутора часов добрались до точки и обеспечили связь», — рассказал связист.

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Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, заявил 7 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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